07 Октября 2020
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Происшествия Москва
Пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве. (2020) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Москве

Пожар на Тверской в Москве удалось ликвидировать

Возгорание в здании Москвы по ул. Тверская, 24 удалось ликвидировать. Об этом сообщают Интерфакс с ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее в МЧС сообщалось о том, что возгорание произошло на втором этаже здания, находящегося на реконструкции. Общая площадь – порядка 300 кв.м., однако сейчас пресс-служба сообщила о ликвидации последствий пожара на площади в 800 кв.м..

По словам сотрудников МЧС людей внутри не было. Само же шестиэтажное здание XIX в. Не является объектом культурного наследия.

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Пожар на Тверской в Москве удалось ликвидировать

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Теги: пожар, тверская улица, особняк



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Ранее 02.07.2020 14:30 Мск На Тверской улице в Москве горит старинный дом

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