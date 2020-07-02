Пожар на Тверской в Москве удалось ликвидировать

Возгорание в здании Москвы по ул. Тверская, 24 удалось ликвидировать. Об этом сообщают Интерфакс с ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее в МЧС сообщалось о том, что возгорание произошло на втором этаже здания, находящегося на реконструкции. Общая площадь – порядка 300 кв.м., однако сейчас пресс-служба сообщила о ликвидации последствий пожара на площади в 800 кв.м..

По словам сотрудников МЧС людей внутри не было. Само же шестиэтажное здание XIX в. Не является объектом культурного наследия.