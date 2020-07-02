07 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Подъезд, ул. Рассветная, 8, корпус 1 (2020) | Фото: Накануне.RU

"Убийство на законном основании". Дело о расстреле "обойного вора" в Екатеринбурге не возбуждено

В Следственном управлении СКР по Свердловской области не будут возбуждать отдельное уголовное дело по факту смерти Владимира Таушанкова, застреленного росгвардейцами после кражи обоев. Соответствующее письмо получил адвокат Алексей Бушмаков в ответ на заявление от родителей погибшего. Как рассказал Накануне.RU сам Бушмаков, ответ от СКР даже не является постановлением следователя об отказе в возбуждении дела, а представляет собой "какую-то писульку от какого-то чиновника из Следственного комитета", в регистрации которой и вовсе было отказано. Получить комментарий в следственном управлении на момент публикации не удалось.
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"В интересах родителей я написал заявление, сами они не обращались. В заявлении было указано, что сотрудники СОБР применили оружие в отношении Таушанкова, в результате чего он скончался. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела имелись и имеются, однако следователи отказались возбуждать отдельное уголовное дело, где бы у самого погибшего был процессуальный статус, у его родителей статус потерпевших и соответственно были бы определенные процессуальные права на защиту и представителей интересов родителей. Но этого не случилось, и почему-то следователь решил, что факт смерти Таушанкова будет проверяться по другим уголовным делам. То есть сейчас нам уже дали понять, что оружие применено правомерно, состава преступления нет и, соответственно, следователи не хотят возбуждать уголовное дело, чтобы потом его не прекращать. Соответственно, здесь разговаривать о каком-то объективном расследовании смысла нет никакого, потому, что ничего этого не будет. Они уже считают, что убийство произошло абсолютно на законном основании", - пояснил Алексей Бушмаков.

По его словам, для родителей погибшего такой исход не стал чем-то неожиданным, поскольку все понимали, к чему все идет. Несмотря на это, с юридической стороны родители Таушанкова должны были подать заявление.

"Я убежден, что полноценное расследование возможно только в рамках возбужденного уголовного дела. Таушанков якобы совершил разбой. В течение двух часов возбудили уголовное дело. Таушанков якобы брызнул сотруднику полиции баллончиком в глаз. Моментально возбудили уголовное дело. Сотрудники Росгвардии расстреляли Таушанкова в его жилище. Уголовное дело никто не возбуждает. Я считаю, что так быть не должно. Почему, когда сотруднику в глаз брызнули баллончиком, сразу возбудили уголовное дело, а когда человека убили, расстреляли - уголовное дело возбуждать никто не хочет? Вот это неравноправие меня очень удручает", - прокомментировал адвокат.

Ответ СУ СКР по Свердловской области адвокату Владимира Таушанкова Алексею Бушмакову(2020)|Фото: Алексей Бушмаков

Согласно заявлению Алексея Бушмакова, сотрудники регионального СКР могли сначала зарегистрировать сообщение о преступлении, вызвать и допросить родителей, затребовать у адвоката определенные документы, и затем уже полноценно отказать постановлением следователя. В связи с этим, Алексей Бушмаков намерен обжаловать ответ СУ СКР Свердловской области в суде на предмет его незаконности.

Напомним, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по ул. Рассветной Екатеринбург (ЖБИ) сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. До этого мужчина якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тыс. руб., после чего укрылся в своей квартире.

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"Убийство на законном основании". Дело о расстреле "обойного вора" в Екатеринбурге не возбуждено

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Теги: таушканов, обойный вор, росгвардия, дело



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