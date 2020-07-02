07 Октября 2020
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Общество Тюменская область
(2011) | Фото:bezformata.ru

Тюменские театры вошли в лонг-лист международной премии зрительских симпатий "Звезда театрала"

Молодёжный театр-студия "Быть" и Тюменский театр кукол вошли в лонг-лист международной премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Представления для детей в больницах "Театр в больничной палате" кукольного театра номинированы на звание "Лучший социальный проект", а актеры "Быть" могут стать следующим "Лучшим любительским театром".

В борьбе за награду у Тюменского театра кукол серьезные конкуренты. Нашумевший благотворительный марафон #помогиврачам БДТ им. Г.А. Товстоногова и журнала ТЕАТР, документальный проект "Деревня и я" РАМТа, марафон бесплатных театральных постановок "Театр в каждый двор" Таганрогского камерного театра, образовательный онлайн-проект "Семь чудес оперы" детского музыкального театра им. Наталии Сац и образовательный проект "Школы драматического искусства" под названием "Театр в школе. Минуя расстояние". Кроме того, в номинацию вошли четыре инклюзивных проекта: екатеринбургский "Ora", воронежский "Театр равных", ижевский "Птица" и омский "Параллельный мир".

Молодёжный театр-студия "Быть" — лауреат множества всероссийских и международных фестивалей. Организатор Российско-Германского культурного обмена. За звание "Лучшего любительского театра" будут соревноваться с Называевским народным театром "Сотоварищи" (Омская область, Называевск), народным молодёжным театром "Начало" (г. Хабаровск), народным театром ТОДНТ "На Миллионной" (г. Тверь), Одинцовским народным любительским театром (г. Одинцово), семейным театром "Торт на небе" (г. Новосибирск), Студией творческого развития "Театральная, 17" (г. Воронеж), театром "Школа актёрского мастерства РЭУ им. Г.В. Плеханова", театром-студией "Контакт" (г. Москва) и Щёлковским любительским театром "Атмосфера" (г. Щёлково).

"Звезда театрала" — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 13 лет существования она стала символом общественного признания, потому что её лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория.

Весь год публика предлагает организаторам свои любимые театральные проекты. Заявки собирают и обрабатывают, после чего публикуют лонг-лист номинантов. В этом году, по словам дирекции премии, в список потенциальных победителей попали 170 номинантов. Далее зрители должны определить тройку сильнейших работ в каждой номинации. А в конце года — в первый понедельник декабря — по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявят победителей.

В разные годы лауреатами премии становились - театр им. Вахтангова, МХТ им. Чехова, театр "Сатирикон", театр им. Ленсовета, студийное движение Константина Хабенского "Оперение" и другие.

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Тюменские театры вошли в лонг-лист международной премии зрительских симпатий "Звезда театрала"

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Теги: звезда театрала, премия



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