Алексей Текслер проверил готовность региона к проведению госэкзамена и сдал пробный ЕГЭ по истории

Губернатор Алексей Текслер посетил сегодня самый крупный пункт проведения экзаменов в Челябинской области, где вместе со своим первым заместителем Ириной Гехт и министром образования региона Александром Кузнецовым написал пробный ЕГЭ по истории, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе начинается основной этап сдачи единого государственного экзамена. Завтра, 3 июля, выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по географии, литературе и информатике. В этом году сдавать единый государственный экзамен будут более 16 тысяч человек, из них 1 тыс. 300 – выпускники прошлых лет. Во всех пунктах организовано проведение экзаменов с учетом эпидемиологической ситуации – будет соблюдаться социальная дистанция, медработники будут измерять выпускникам температуру, а все специалисты должны соблюдать масочный режим.

Губернатор Алексей Текслер сегодня посетил "Образовательный центр" №2, где лично проверил готовность образовательного учреждения к проведению единого государственного экзамена. Для сдачи экзаменов здесь подготовлены 20 аудиторий, в каждой будут сдавать по 11 человек. Это позволит рассадить выпускников в шахматном порядке, чтобы между ними была социальная дистанция в 1,5 метра. После осмотра пункта проведения экзаменов глава региона вместе со своим первым заместителем Ириной Гехт и министром образования региона Александром Кузнецовым написал пробный ЕГЭ по истории.

"Завтра у всех выпускников большой день – первый день сдачи Единого госэкзамена. Я решил не просто посетить центр сдачи ЕГЭ и посмотреть, как организован процесс, но и сам пройти экзамен по истории. Этот опыт очень полезен для понимания тех процессов, которые происходят при сдаче единого госэкзамена. Все процедуры организованы очень хорошо, весь процесс безопасен. Нет никакого сомнения, что у нас в регионе единый госэкзамен пройдет на высоком организационном уровне в абсолютно безопасных условиях. Наши выпускники готовились к этим экзаменам в достаточно непривычных условиях, но я уверен, что наши ребята хорошо подготовились, удачно сдадут экзамены и поступят в те высшие учебные заведения, куда они наметили поступить", – подчеркнул губернатор.

Глава региона также поделился своими ощущениями после сдачи пробного ЕГЭ. Алексей Текслер признался, что любит историю, а в школе по этому предмету у него была оценка отлично.

"Было необычно почувствовать себя снова учеником. Не скажу, что вопросы были сложные, некоторые на логику, некоторые на знания, но по крайней мере тот билет, который достался мне, он из серии общих знаний про нашу историю. Я вообще люблю историю, постоянно читаю, интересуюсь. Знать историю необходимо, как известно без прошлого – нет будущего, поэтому это важная часть постоянно процесса самообучения", - отметил он.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов рассказал, что процедура сдачи единого государственного экзамена в этом году изменена из-за эпидемиологической ситуации. По решению губернатора было дополнительно выделено 20 млн рублей, чтобы оснастить все пункты проведения экзаменов средствами защиты.

"Мы произвели существенные материально-технические вложения для того, чтобы обезопасить детей и организаторов. 20 млн рублей было направлено для того, чтобы закупить не только антисептики и маски, но и бактерицидные лампы, термометры. Это будет во всех пунктах проведения экзамена, которые организованы в Челябинской области", - рассказал он.

В остальном процедура сдачи госэкзамена будет проходить традиционно. Контрольные материалы выпускники получат в аудиториях непосредственное перед экзаменом. Организовано онлайн-наблюдение, которое исключает возможность какого-то вмешательства в процесс, будут работать общественные наблюдатели.

Самыми многочисленными экзаменами в регионе традиционно будут русский язык и математика. Также южноуральские школьники выбирают обществознание, физику, химию и биологию. Популярным у выпускников остается экзамен по информатике.

"Мы лидеры в стране по количеству детей, выбирающих информатику для сдачи единого государственного экзамена", - подчеркнул Александр Кузнецов.

Начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина напомнила, что впервые ЕГЭ является только вступительным экзаменом в высшие учебные заведения, потому что выпускники школ уже получили свои аттестаты. Однако только единицы отказались от сдачи госэкзамена, и даже их не стали убирать из рассадки на случай, если они передумают.

"Предусмотрены как основные, так и резервные дни. Резервные дни рассчитаны для тех, кто по каким-то уважительным причинам не смог сдать экзамен или у кого будет совпадение экзаменов. В этом году впервые русский язык тоже разделен на два дня, все по тем же причинам из-за нашей ситуации, поскольку существующая сеть пунктов со всеми требованиями не вместила бы всех выпускников", - рассказала она.

Если в день сдачи экзамена у выпускника будет выявлена повышенная температура, решение об его удалении с ЕГЭ будут принимать медработник и руководитель пункта проведения экзамена.

"В каждом пункте проведения у нас есть медицинский работник и медицинский кабинет. Они проинспектированы, знают весь анамнез, который позволяет им сделать выводы о том, чем и как он болеет. Надеемся, что все будет хорошо. У нас около 7 тысяч педагогических работников будет задействовано на ЕГЭ. Все, кто болеет, либо переболел, либо сейчас находится на карантине, написали нам заявление. Они не будут допущены до проведения. В случае, если это произойдёт в июле, они нас информируют и просто не являются. Резервные кадры у нас есть, они обучены, поэтому педагогических работников нам хватит", - подчеркнула Елена Тюрина.

Также Алексей Текслер сегодня посетил строящийся образовательный центр №5 в микрорайоне "Парковый". Уже 1 сентября школа примет 1 тыс. 500 учеников. В учреждении планируют реализовать идею академической гимназии: предпрофильное обучение станет доступно для ребят уже с 8 класса, а в старшем звене они смогут обучаться по профилям – технологическому, художественному, гуманитарному, экономическому, естественнонаучному. Также в учреждении будет работать центр дополнительного образования по пяти направленностям, для этого школа будет сотрудничать со спортивными школами, с Дворцом пионеров и школьников им. Крупской и др. Основная задача – обеспечить бесплатную систему дополнительного образования.