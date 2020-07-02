Волгоградцы высказались за переход региона обратно на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время.

Опрос проводился 1 июля - одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.

Более 65% проголосовавших, по предварительным результатам, высказались "за", чуть более 34% - "против", передает ТАСС.

В апреле 2018 года депутаты Волгоградской областной думы внесли в нижнюю палату федерального парламента поправки в закон об исчислении времени. Депутаты предложили перенести Волгоградскую область из второй часовой зоны (мск, московское время, UTC+3) в третью часовую зону (мск+1, московское время плюс 1 час, UTC+4).

Решение о смене часового пояса на референдуме поддержали жители. Переход на местное время произошел в октябре 2018 года.