Волгоградцы высказались за переход региона обратно на московское время
Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время.
Опрос проводился 1 июля - одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
Более 65% проголосовавших, по предварительным результатам, высказались "за", чуть более 34% - "против", передает ТАСС.
В апреле 2018 года депутаты Волгоградской областной думы внесли в нижнюю палату федерального парламента поправки в закон об исчислении времени. Депутаты предложили перенести Волгоградскую область из второй часовой зоны (мск, московское время, UTC+3) в третью часовую зону (мск+1, московское время плюс 1 час, UTC+4).
Решение о смене часового пояса на референдуме поддержали жители. Переход на местное время произошел в октябре 2018 года.