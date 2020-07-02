Тюменская школьница изобрела робота-логопеда для малышей

Тюменская девятиклассница Маргарита Кадочникова изобрела робота-логопеда, который поможет детям дошкольного возраста от трех до пяти лет с нарушениями речи.

"Все чаще у современных детей выявляют различные нарушения речи. К сожалению, нам не хватает квалифицированных специалистов в этой сфере. Плюс ко всему у родителей и детей отсутствует мотивация к изменениям из-за устаревших инструментов и отсутствия игровой составляющей. А для детей, как мы все знаем, это очень важно", - рассказала Маргарита Кадочникова.

Свой проект школьница защитила в областном Центре робототехники и АСУ.

Робот оснащен двумя модулями: распознавание речи и интерактивная игра, которая развивает скорость реакции и мелкую моторику. Логоробот произносит слово, ребенок должен повторить его. Далее устройство распознает речь и сообщает правильно или нет.

Школьница продолжает работать над устройством. Сейчас она планирует усовершенствовать корпус, чтобы тот был интересен и безопасен для детей.