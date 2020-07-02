На озере Тургояк запретили кататься на катерах с двигателями внутреннего сгорания

В Челябинской области на озере Тургояк введен запрет на использование катеров с двигателями внутреннего сгорания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Такое поручение с целью сохранения уникального южноуральского озера, которое испытывает серьезную антропогенную нагрузку, дал губернатор Алексей Текслер. Сегодня соответствующее решение вступило в силу.

Спасатели и надзорные ведомства могут использовать катера на двигателях внутреннего сгорания, но им рекомендовано перевести их на электрические двигатели.