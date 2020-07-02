07 Октября 2020
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Карабах — незатухающий постсоветский пожар

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Происшествия В России Москва
Пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве. (2020) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Москве

В центре Москвы не получается потушить пожар – перекрыта Тверская

В центре Москвы – по адресу Тверская, 24 – продолжается пожар в доме 1890 года постройки. Пострадавших нет – здание находится на реконструкции. Но потушить его не получается.

"По уточненной информации, на втором этаже находящегося на реконструкции здания происходит загорание на общей площади порядка 300 квадратных метров. Людей внутри здания нет. Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня. Пожарные работают на недопущение распространения огня и полную ликвидацию данного пожара с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда", - говорится в сообщении московского главка МЧС.

Пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве.|Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Москве

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве

"Автобусы № м1, 101, 904 в районе Тверской улицы временно ходят изменёнными маршрутами. Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Будьте внимательны", - сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве.|Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Между тем, в сети появилось видео, как мужчина проигнорировал оцепление территории вокруг горящего дома – его скрутили полицейские.

"Сейчас оперативный штаб решает – возможно, к тушению дома будут привлекать даже вертолёты. С земли здание потушить пока не получается, – из-за того, что все окрестные переулки очень узкие, пожарные могут подобраться лишь с одной стороны", - сообщает telegram-канал Baza.

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В центре Москвы не получается потушить пожар – перекрыта Тверская

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Теги: пожар, тверская улица, особняк



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Развитие сюжета:

Ранее 02.07.2020 19:03 Мск Пожар на Тверской в Москве удалось ликвидировать

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Ранее 02.07.2020 14:30 Мск На Тверской улице в Москве горит старинный дом

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