"Это заслуга самих уральцев": Куйвашев поздравил свердловчан с присвоением звания "Город трудовой доблести"

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



75 лет Победы Свердловская область Уральский ФО В России
Александр Высокинский, Евгений Куйвашев, парад Победы в Екатреинбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

"Это заслуга самих уральцев": Куйвашев поздравил свердловчан с присвоением звания "Город трудовой доблести"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с присвоением звания "Город трудовой доблести" Екатеринбургу (Свердловску) и Нижнему Тагилу.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатор поблагодарил президента России Владимира Путина и оргкомитет "Победа" за высокую оценку трудового подвига уральских городов в годы Великой Отечественной войны.

"Горжусь тем, что именно наши города одними из первых в России удостоены звания "Город трудовой доблести". Это, прежде всего, заслуга самих уральцев. И тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя", - отметил Евгений Куйвашев.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал решение о присвоении звания Города трудовой доблести уральской столице важнейшим событием. Он выразил благодарность за это решение президенту России, всему руководству страны и губернатору Свердловской области, который активно поддерживал заявку города.

Владислав Пинаев, Александр Высокинский(2019)|Фото: Накануне.RU

А мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что в каждой тагильской семье бережно хранят воспоминания о героях-фронтовиках и тружениках тыла.

"Присвоение городу этого высокого звания - наша общая благодарность за трудовой подвиг наших земляков", - сказал он.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Согласно принятому в феврале закону, в городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Это заслуга самих уральцев": Куйвашев поздравил свердловчан с присвоением звания "Город трудовой доблести"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, Город трудовой доблести, звание, Высокинский, Пинаев, Екатеринбург, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.07.2020 11:48 Мск Жители Нижнего Тагила сами определят площадку, где появится стела "Город трудовой доблести"
Ранее 03.07.2020 13:37 Мск В Екатеринбурге может появиться Площадь Трудовой доблести
Ранее 03.07.2020 11:42 Мск В Екатеринбурге устроят салют в честь присвоения звания "Город трудовой доблести"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.03.2020 14:16 Мск РАН одобрила заявки уральских городов на звание "Город трудовой доблести"
Ранее 26.02.2020 13:35 Мск Заявки на звание "Город трудовой доблести" направят Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский
Ранее 14.02.2020 12:15 Мск Для заявки на звание "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге изучили более 4 тысяч архивных документов
Ранее 16.01.2020 07:56 Мск Заявку на звание "Город трудовой доблести" вслед за Екатеринбургом подает Нижний Тагил
Ранее 14.01.2020 14:02 Мск Екатеринбург подаст заявку на звание "Город трудовой доблести"
Ранее 16.12.2019 10:37 Мск Екатеринбург может одним из первых в России получить звание "Город трудовой доблести"
Ранее 14.12.2019 12:33 Мск В России установят почетное звание "Город трудовой доблести"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети