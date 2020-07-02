"Это заслуга самих уральцев": Куйвашев поздравил свердловчан с присвоением звания "Город трудовой доблести"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с присвоением звания "Город трудовой доблести" Екатеринбургу (Свердловску) и Нижнему Тагилу.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатор поблагодарил президента России Владимира Путина и оргкомитет "Победа" за высокую оценку трудового подвига уральских городов в годы Великой Отечественной войны.

"Горжусь тем, что именно наши города одними из первых в России удостоены звания "Город трудовой доблести". Это, прежде всего, заслуга самих уральцев. И тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя", - отметил Евгений Куйвашев.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал решение о присвоении звания Города трудовой доблести уральской столице важнейшим событием. Он выразил благодарность за это решение президенту России, всему руководству страны и губернатору Свердловской области, который активно поддерживал заявку города.

А мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что в каждой тагильской семье бережно хранят воспоминания о героях-фронтовиках и тружениках тыла.

"Присвоение городу этого высокого звания - наша общая благодарность за трудовой подвиг наших земляков", - сказал он.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Согласно принятому в феврале закону, в городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.