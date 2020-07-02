07 Октября 2020
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Константин Струков, Юрий Карликанов (2020) | Фото: zs74.ru

Вице-спикеры ЗСО посетили крупный инвестпроект Верхнеуральского района

В Верхнеуральске Челябинской области с рабочим визитом побывали заместители председателя Законодательного собрания Константин Струков и Юрий Карликанов.

Депутаты посетили площадку Курасанского золоторудного месторождения, где вскоре будет построен горно-обогатительный комбинат. Выход на проектную мощность позволит ежегодно перерабатывать до 4 млн тонн руды, извлекая примерно 4 тонны золота, на месторождении будут трудоустроены до 1200 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

"Это мощный инвестпроект, это дополнительные рабочие места, дополнительные отчисления в бюджет. Комбинат даст толчок развитию региона и района", - прокомментировал первый вице-спикер Юрий Карликанов

Константин Струков, Юрий Карликанов(2020)|Фото: zs74.ru

В Верхнеуральске Константин Струков и Юрий Карликанов посетили спортивную площадку для сдачи норм ГТО с современными тренажерами и местный дом культуры. В текущем году будет завершен ремонт зрительного зала и фасада здания, всего это обошлось в 50 млн руб. Юрий Карликанов как профессиональный строитель смог оценить ход и качество работ лично.

В тот же день гостям показали отремонтированное детское отделение поликлиники, кроме ремонта у учреждения появился новый рентгенкомплекс.

По дороге вице-спикеры осмотрели также на участок автодороги Урлядинский-Межозерный, полотно там разбито большегрузами. В текущем году, как пообещали Струков и Карликанов, будет отремонтировано почти 16 километров автодороги.

ремонт дорог(2020)|Фото: zs74.ru

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Вице-спикеры ЗСО посетили крупный инвестпроект Верхнеуральского района

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Теги: Константин Струков, Юрий Карликанов, Курасанское золоторудное месторождение



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