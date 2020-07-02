В пяти исправительных колониях Прикамья и туберкулезной больнице нашли нарушения санитарных норм

Прокуратура Пермского края нашла нарушения санитарных норм в ФКЛПУ КТБ-7 (туберкулезная больница) и в пяти исправительных колониях: №10, 12, 13, 35, 37, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Во время проверки были выявлены нарушения санитарных правил в работе банно-прачечных комбинатов, а также парикмахерских для осужденных, производственных цехов столовых.

В частности, не соблюдались требования обработки кухонной посуды, технологических процессов при приготовлении пищи, отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки помещений, не соблюдалась личная гигиена работников столовых.

Возбуждены дела об административном правонарушении ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ.