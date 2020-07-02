07 Октября 2020
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Танк Т-34-76, Фронту сверх плана, музей Уралвагонзавода (2018) | Фото: Накануне.RU

Звание городов трудовой доблести получат не 11, а 20 населенных пунктов России

Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал идею присвоить в 2020 году звание городов трудовой доблести не 11, а 20 городам. К 11 городам, заявки которых уже были одобрены Российской академией наук (она должна подтвердить трудовые подвиги города), председатель генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил добавить города, жители которых собрали больше всего подписей за присвоение их населенным пунктам такого звания.

"Ничто не препятствует предложению присвоить звание 20 городам. Аргументы убедительны. Я подпишу все документы в ближайшее время", - отметил президент.

Таким образом, в список первых городов трудовой доблести войдут Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Пермь, Саратов, Нижний Тагил, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Челябинск, а также Уфа, Томск, Ижевск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Магнитогорск и Боровичи.

Заместитель руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева рассказала о городах, которые возглавили рейтинг – в них находилось больше всего предприятий-героев. Всего же, по ее словам, на звание города трудовой доблести в России могут претендовать порядка 70 населенных пунктов. Уже подали оформленные заявки 28 городов из 23 субъектов.

Танк Т-34-76, музей Уралвагонзавода|Фото: Накануне.RU

Музей Уралвагонзавода, Нижний Тагил. Фото: Накануне.RU

"Во всех городах есть документально подтвержденные факты трудового подвига, причем речь идет о женщинах и детях. Награды предприятий, награды тружеников – это признание героизма", - отметила Малышева. Она рассказала и о другом подвиге – перечислении советскими гражданами личных средств на нужны фронта и государства. "Эти средства во много раз превысили помощь по ленд-лизу", - сказала Малышева.

Из уральских городов Малышева особо отметила Екатеринбург – он был центром уральской промышленности и центром, который принял большинство эвакуированных предприятий. 40% зенитных установок, 30% моторов к танкам и т.д. производилось именно здесь.

Пермь – единственный центр поставок карбюраторов для самолетов и т.д.

Челябинск – это треть всей производимой танковой продукции. Это город, где разработаны 13 типов танков и 6 типов дизель-моторов для танков. Уже в годы войны Челябинск назывался танкоградом.  

Нижний Тагил – 50% танков Т-34, но также броня каждого третьего танка.

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Звание городов трудовой доблести получат не 11, а 20 населенных пунктов России

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Теги: город трудовой доблести, владимир путин, почетное звание, героизм



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Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2020 08:30 Мск Уралвагонзавод помог Нижнему Тагилу получить звание "Город трудовой доблести"

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