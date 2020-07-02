Первые загородные лагеря Свердловской области уже приняли 700 школьников

На Среднем Урале стартовало открытие летних загородных лагерей. На летний отдых в первую смену уже отправились 700 школьников, 325 из которых направились в один из самых крупных оздоровительных лагерей региона "Заря", расположенный в Асбестовском городском округе.

"С огромным нетерпением мы ждали, когда встретим наших замечательных воспитанников. Конечно, к лагерям предъявляется ряд требований, чтобы мы могли принять детей. Наш лагерь на сегодняшний день оснащен всем необходимым для соблюдения санитарных норм и требований, весь персонал прошел медицинские осмотры, мы сдали все необходимые анализы. Программа летней оздоровительной кампании в нашем лагере сформирована. Каких-то особых изменений нет за исключением того, что исключены массовые мероприятия в закрытых помещениях и пользование бассейном", – сказала директор детского загородного оздоровительного лагеря "Заря" Ирина Аристова.

Отправка детей в загородные лагеря на первую смену будет проходить постепенно вплоть до 8 июля включительно. Согласно сформированному министерством образования и молодежной политики региона графику старта летней оздоровительной кампании, сначала школьники поедут в лагеря, расположенные в Верхнесалдинском, Нижнетуринском, Березовском, Серовском, Асбестовском, Рефтинском городских округах, городском округе Карпинск. Как заявила Татьяна Зубарева, чьи дети отправились на отдых в загородный лагерь "Зарница" в Березовском городском округе, ребята не могли дождаться открытия лагерной смены, поэтому даже перспектива не видеться с родителями из-за санэпидобстановки в регионе, их не напугала.

"Дети поехали в лагерь с прекрасным настроением, не могли дождаться, когда он откроется, - рассказывает Татьяна Зубарева. - Дети едут сюда уже не в первый раз, бывают каждый год. Уверена, что все будет хорошо, и детям понравится, потому что условия замечательные, коллектив замечательный, всегда очень интересно, весело и много впечатлений", – сказала

Напомним, что из-за эпидемиологической обстановке в стране и области, график заезда школьников в лагеря может быть скорректирован. В подобном случае все родители будут оперативно проинформированы. Все лагеря Свердловской области в 2020 г. будут работать в режиме обсерваторов, что подразумевает запрет на передачу посылок, посещение родных и нахождение детей и сотрудников лагеря на территории учреждения на протяжении всей смены.

Продолжительность смен в большинстве лагерей будет составлять 14 дней. В счет сокращения лагерной смены, дополнительная смена будет проведена в начале сентября, а школьникам будет будет официально разрешено начать учебный год позже.