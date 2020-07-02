На Ямале возбуждено уголовное дело из-за массового заражения коронавирусом вахтовиков

Началось расследование обстоятельств заселения в Тарко-Сале вахтовиков в небезопасный с точки зрения санитарных норм хостел, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, в Пуровском районе несколько десятков рабочих, приехавших на вахту, поселили в хостеле "Тайга". Размещать их в таком отеле ранее запретил Роспотребнадзор. В итоге у 21 вахтовика подтвердился коронавирус.

Прокурорская проверка показала, что руководство группы компаний "IGS" незаконно поселило в хостел 79 вахтовиков на 14-дневный карантин. Условия проживания не обеспечивали изоляцию рабочих. Из-за этого и произошла вспышка. В итоге возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".