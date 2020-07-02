07 Октября 2020
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коллаж, толпа, народ, Украина, украинцы, демография, вымирание (2017) | Фото: Накануне.RU

Украинцы полностью разочарованы курсом властей - опрос

63% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, и только 22% считают наоборот. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Как ранее сообщало Накануне.RU, президент Владимир Зеленский уже потерял доверие - ему не доверяют 50% населения.

Это перешло и на общее восприятие ситуации в стране. Такое настроение типично для Украины, но в сентябре прошлого года, после выборов в Раду, когда "Слуга народа" сформировала монобольшинство, целых 55% считали, что дела идут в правильном направлении, и только 18% думали наоборот. Это был исторический рекорд. Однако с осени настроение людей начало ухудшаться. И сегодня курсом властей довольны лишь чуть больше, чем в последний год правления Петра Порошенко.

Опрос также зафиксировал, что доминирующей эмоцией среди украинцев является разочарование - о нем заявили 41% опрошенных. Надежда доминирует лишь у 30%. Еще у 15% доминирует грусть, у 11% - страх, злость, растерянность. То есть преобладают отрицательные эмоции. Таков результат после года правления Зеленского, обещавшего новую страну.

Примечательно, что после победы Зеленского многие эксперты отводили примерно год на то, чтобы отношение населения к нему стало таким же, как к Порошенко. Несмотря на то, что пока еще рейтинг Зеленского выше, чем был у Порошенко, он стабильно идет вниз.

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Украинцы полностью разочарованы курсом властей - опрос

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Теги: Украина, опрос



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