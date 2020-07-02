07 Октября 2020
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Политика Северо-Западный ФО Вологодская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Поправки в Конституцию РФ поддержали более 71% вологжан

Более 71% вологжан, пришедших на избирательные участки, одобрили предлагаемые изменения в Конституцию России. В ходе голосования, которое продолжалось с 25 июня по 1 июля, свой гражданский долг выполнили свыше 546 тысяч вологжан, что составляет 58,7% от общего числа избирателей. Традиционно наиболее активными были районы области, наименьшая явка зафиксирована в крупных агломерациях: Череповце, Череповецком районе и городе Вологде. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

"Референдум по поправкам в Конституцию – это по-настоящему историческое событие, которое даст отсчет новому этапу развития страны и определит жизнь россиян на ближайшие десятилетия, - убежден губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Действующая Конституция принималась в 1993 году на переломе истории. За эти годы страна серьезно изменилась, поэтому внесение поправок в основной закон было необходимо".

Глава региона напомнил, что в ходе референдума 1993 года активность вологжан была столь же высокой (69,8% "за" при явке в 57,8%), хотя чуть меньшей 2020 года. Это свидетельствует о возрастающем интересе жителей региона к важнейшим политическим событиям страны.

"Именно поэтому я считаю, что прошедший общенациональный референдум можно назвать историческим, а новую Конституцию по-настоящему народной. Принятые поправки закрепляют и еще раз доказывают главный тезис о социальном ориентировании нашего государства. Государства, в котором гарантировано особое отношение к детям и людям труда, ежегодные индексации пенсий вне зависимости от состояния бюджета или политического курса. Очень важно, что в новой редакции Конституции на самом высоком уровне подчеркивается необходимость сохранения нашей истории и культуры, определяется статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне", - отметил Олег Кувшинников.

Олег Кувшинников(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

Голосование проходило в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, поэтому огромное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности граждан и членов УИК. Регулярная влажная уборка и проветривание помещений, санитайзеры, защитные маски, перчатки и одноразовые ручки, - вот далеко не полный список дополнительных мер, которые были приняты для защиты вологжан от вирусной угрозы.

"Не каждому поколению выпадает такая честь и такая ответственность – голосовать за Конституцию, которая определит жизнь страны на многие десятилетия вперед. Со своей стороны хочу поблагодарить членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей и журналистов, сотрудников полиции и всех, кто был вовлечен в процесс подготовки и сопровождения голосования. Результаты показали, что оно было открытым, гласным и легитимным", - добавил глава региона.

Отдельные слова благодарности губернатор адресовал волонтерам, на которых легла огромная информационная задача. Они разъясняли суть предлагаемых поправок, при необходимости помогали пожилым гражданам добраться до участков, дежурили в пунктах во время придомового голосования. Это, по словам губернатора, еще раз подтверждает справедливость поправки, которая закрепляет поддержку государством гражданского общества, в том числе волонтерских и добровольческих движений.

Плакат о поправках в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

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Поправки в Конституцию РФ поддержали более 71% вологжан

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Теги: Поправки в Конституцию РФ, Олег Кувшинников



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