07 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
протокол голосования (2020) | Фото: vk.com/wall-126772515_7438

В Тюмени количество сторонников новой Конституции выросло по дороге в ТИК

Тюменские коммунисты сообщили о предполагаемом подбросе голосов на избирательном участке №2911. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.

В партии заявляют, что по дороге в территориальную комиссию число сторонников новой Конституции каким-то образом выросло почти на 400 человек.

"Согласно данным первичного протокола, составленного участковой избирательной комиссией, подписанного членами комиссии в 21 час 20 минут, количество проголосовавших за поправки в Конституцию на избирательном участке №2911 составило 999 человек, тогда как против проголосовало 274 человека. Однако по дороге в ТИК количество сторонников поправок на данном участке выросло на 388 человек, а количество противников - на 31 человека", - говорится в сообщении.

протокол голосования(2020)|Фото: vk.com/wall-126772515_7438

протокол голосования(2020)|Фото: vk.com/wall-126772515_7438

Получить оперативный комментарий не удалось. В избирательной комиссии Тюмени отказались комментировать ситуацию, посоветовав корреспонденту Накануне.RU обратиться в избирком области. В региональной избирательной комиссии на звонок журналиста не ответили, направлен запрос.

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В Тюмени количество сторонников новой Конституции выросло по дороге в ТИК

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Теги: Конституция РФ, голосование



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