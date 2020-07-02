В Тюмени количество сторонников новой Конституции выросло по дороге в ТИК

Тюменские коммунисты сообщили о предполагаемом подбросе голосов на избирательном участке №2911. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.

В партии заявляют, что по дороге в территориальную комиссию число сторонников новой Конституции каким-то образом выросло почти на 400 человек.

"Согласно данным первичного протокола, составленного участковой избирательной комиссией, подписанного членами комиссии в 21 час 20 минут, количество проголосовавших за поправки в Конституцию на избирательном участке №2911 составило 999 человек, тогда как против проголосовало 274 человека. Однако по дороге в ТИК количество сторонников поправок на данном участке выросло на 388 человек, а количество противников - на 31 человека", - говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий не удалось. В избирательной комиссии Тюмени отказались комментировать ситуацию, посоветовав корреспонденту Накануне.RU обратиться в избирком области. В региональной избирательной комиссии на звонок журналиста не ответили, направлен запрос.