07 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Тимур Галлямов, сын сенатора Амира Галлямова (2019) | Фото: instagram.com/gallyamov_t

Сын экс-сенатора Галлямова, сбивший сотрудника ДПС в Москве, получил два года колонии

Никулинский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима сына бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова по делу о наезде на сотрудника ГИБДД.

Тимур Галлямов осужден за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел в Москве в мае прошлого года. Водителя Toyota Land Cruiser на западе столицы остановили для проверки документов. Владелец авто решил скрыться, а во время погони сбил инспектора ДПС.

Галлямов признался после задержания, что находился под наркотическим опьянением после того, как употребил кокаин. Когда его задержали, молодой человек вел себя неадекватно. СМИ сообщали, что Тимура в 2015 году лишали прав за "пьяное вождение".

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Сын экс-сенатора Галлямова, сбивший сотрудника ДПС в Москве, получил два года колонии

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Теги: тимур галлямов, инспектор дпс



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