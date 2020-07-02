Путин объяснил, зачем ему обнуление: "Многое еще сделано на живую нитку"

Владимир Путин сегодня перед заседанием оргкомитета "Победа" обратился к россиянам в связи с прошедшим голосованием по поправкам в Конституцию.

"Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие.

Я неоднократно говорил о необходимости поправок в Конституцию. Здесь и укрепление суверенитета, наших духовных ценностей, но нельзя забывать еще об одном. После крушения Советского союза прошло совсем немного времени по историческим меркам. Современная Россия еще в стадии становления. Это касается и политической системы, и экономики, и так далее. Многое сделано на живую нитку, как говорят в народе. Нам нужно время на становление институтов.

Понимаю и тех граждан, кто проголосовал против. У нас много нерешенных проблем. Люди часто сталкиваются с черствостью, безразличием. А руководству страны кажется, что оно делает все возможное. Но нет. Жизнь показывает, что мы должны действовать эффективнее.

Вместе с тем, подавляющее число граждан верит, что мы можем работать лучше. Еще раз хочу выразить слова искренней благодарности за вашу поддержку. Спасибо!", - заявил глава государства.

Напомним, итоговая явка по стране на голосовании по поправкам в Конституцию составила 67,97%. Предварительные результаты: за поправки высказались 77,92%, против – 21,27%.