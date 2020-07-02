Почти сорок тысяч мальков стерляди отправили на жительство в Камское водохранилище экологи "Уралкалия"

Сегодня в Камском водохранилище появились новые обитатели. 39 тысяч мальков стерляди выпустили в его воды экологи ПАО "Уралкалий", передает корреспондент Накануне.RU.

Выпуск мальков контролировала целая комиссия. В ее составе были специалисты министерства природных ресурсов Пермского края, Средневолжского территориального управления Росрыболовства, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству.

Юлия Мандзий, начальник управления по охране окружающей среды ПАО «Уралкалий» рассказал местным журналистам - почему и зачем прошла такая акция: "Экологический аспект является одним из приоритетных направлений стратегии устойчивого развития «Уралкалия», поэтому компания на протяжении длительного времени вносит вклад в поддержание биологического разнообразия фауны реки Кама, которое, в свою очередь, ведет к улучшению состояния окружающей среды в регионе нашего присутствия".

Напомним, что стерлядь — рыба осетровых пород, занесённая в красную книгу Пермского края. Как сообщили в пресс-службе ПАО "Уралкалий", за период с 2015 по 2019 годы специалисты «Уралкалия» выпустили в Камское водохранилище уже более 370 тысяч мальков стерляди и 13 тысяч мальков щуки.

Отметим, что производственные активы ПАО "Уралкалий" включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 12 000 сотрудников.