07 Октября 2020
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Александр Высокинский на голосовании по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге разыграли квартиру и автомобили по купонам, выданным на голосовании по поправкам

Сегодня, 2 июля, в Екатеринбурге подвели итоги акции "Строим будущее", приуроченной ко Дню строителя и голосованию по поправкам в Конституцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, акция проходила с 25 июня по 1 июля: любой желающий, достигший 18-летнего возраста, мог принять участие в розыгрыше, получив билет у волонтеров на улицах города или непосредственно на участках для голосования. Все купоны содержали уникальную нумерацию и QR-код для исключения подделок.

Розыгрыш прошел сегодня в историческом центре уральской столицы – на площади Труда у памятника отцам-основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. Организаторы в прямом эфире разыграли семь автомобилей Volkswagen, 77 велосипедов, 98 электросамокатов, а также суперприз – двухкомнатную квартиру в Академическом.

Церемония подведения итогов акции "Строим будущее", которая проходила с 25 июня по 1 июля 2020 года(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

Призы (кроме квартиры) были пропорционально распределены между всеми семи районами города. Для исключения фальсификации ведущие церемонии на глазах у зрителей определяли номера выигрышных купонов путем случайной выборки.

Как добавили в мэрии, в самое ближайшее время организаторы свяжутся с победителями через SMS-уведомления и расскажут, как получить свой заслуженный приз. Номера-победители в администрации Екатеринбурга пообещали опубликовать отдельно.

Напомним, "за" поправки проголосовали 65,99% свердловчан, "против" выступили 32,94%. Явка участников голосования по области составила 51,55%, по Екатеринбургу около 45%. Глава города Александр Высокинский назвал ее "высокой".

Что касается отдельных районов Екатеринбурга, больше всего поддержали поправки в Конституцию в Железнодорожном – там "за" высказались 65,71% проголосовавших, "против" выступили 33,29%. Меньше всего изменения поддерживают в Ленинском – "за" 61,52%, "против" 37,72%.

Голосование в уральской столице было отмечено провокациями, связанными с коронавирусом и "ростом тарифов ЖКХ в четыре раза".

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В Екатеринбурге разыграли квартиру и автомобили по купонам, выданным на голосовании по поправкам

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Теги: квартира, розыгрыш, голосование, Екатеринбург



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