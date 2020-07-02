На Уралмаше компания, в которой были двое 13-летних подростков, забила насмерть мужчину

В Екатеринбурге произошло жуткое преступление. Компания из мужчины, совершеннолетней девушки и двух 13-летних подростков убила местного жителя. Как рассказал Накануне.RU источник в правоохранительных органах, убийцы лишили жизни несчастного при помощи кулаков и топора. ЧП случилось на улице Калинина.

"Компания выпивала алкоголь. В итоге на пьяной почве произошла ссора, которая перетекла в драку и в последующую кровавую бойню. Причем в компании были двое несовершеннолетних", - заключил наш собеседник.

Компания уже задержана.

В пресс-службе свердловского управления Следственного комитета пока воздерживаются от официальных комментариев.