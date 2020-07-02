07 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
ханты-мансийск правительство автономного округа (2009) | Фото: Накануне.ru

В Югре две непарламентские партии потеряли шанс выдвинуть кандидата на пост губернатора

Две партии обратились в конце июня к югорским представителям ЛДПР с просьбой включить своих кандидатов в список претендентов на пост губернатора округа. Однако они опоздали – консультации шли 25 июня, сообщили Накануне.RU в реготделении ЛДПР.
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Сначала к либерал-демократам обратился глава реготделения партии "За Правду" Тимур Инатуллаев, а затем – глава окружного отделения коммунистической партии "Коммунисты России" Вадим Абдуррахманов. Обе партии предложили своих кандидатов. Но дело в том, что консультации с местными отделениями политических партий местные сторонники Жириновского проводили 25 июня.

"Мы предлагали всем непарламентским партиям возможность высказаться, выступить на нашем координационном совете в Ханты-Мансийске. Соответствующая информация была доведена до всех. Реготделениям были разосланы уведомления о месте и времени проведения совета. Информация о проведении консультаций располагалась в открытом доступе на официальном сайте отделения. Ни одного предложения к 25 июня не поступило ", - рассказал координатор югорских либерал-демократов Евгений Данников.

По итогам консультаций и заседания совета реготделением согласованы кандидатуры депутата Госдумы Евгения Маркова, депутата окружной думы Виктора Сысуна, члена тюменской облдумы Михаила Селюкова. Список направлен в высший совет партии. 4 июля состоится очередная конференция. Одобренные кандидатуры будут направлены главе Тюменской области Александру Моору.

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В Югре две непарламентские партии потеряли шанс выдвинуть кандидата на пост губернатора

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Теги: За Правду, Коммунисты России, губернатор Югры



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