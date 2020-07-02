Победитель первенства мира и Европы 2019 года Ярослав Пашков принял присягу в спортроте ЦСКА

Спортрота ЦСКА пополнила свои ряды двумя скололазами новобранцами. Среди них победитель первенства мира-2019 г., первенства Европы-2019 г. Ярослав Пашков (Свердловская область) и победитель Кубка России, мастер спорта Арсений Богомолов (Воронежская область). Вместе с ними воинскую клятву произнесли 38 человек, в том числе 18 мастеров спорта и 13 кандидатов в мастера спорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации скалолазания России, в качестве почетных гостей на церемонию были приглашены начальник спортивного центра ЦСКА по военно-прикладным видам спорта Игорь Бодриченко, заслуженный тренер России по самбо, судья международной категории Алексей Лебедев и тренер высшей категории, старший тренер сборной Москвы по самбо Владимир Богомолов.



"Этот год очень непростой. Несмотря на всю обстановку в мире с пандемией, у вас он связан с началом прохождения военной службы. Те условия, которые сейчас нас окружают, заставляют вас быть более ответственными. Вы - спортивный свет нашей страны!" – отметил Игорь Бодриченко.

В рамках торжественного ритуала состоялось вручение ведомственных наград. Арсений Богомолов был награжден Грамотой начальника ЦСКА за разумную инициативу, военную дисциплину, усердие и старание, проявленные при прохождении курса молодого бойца.

