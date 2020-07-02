СМИ: Росавиация продлевает запрет на международные рейсы до 1 августа

Росавиация продлила запрет на международные рейсы до 1 августа. Это стало известно из телеграммы ведомства, подлинность которой подтвердили источники издания РБК в правительстве и одном из столичных аэропортов.

Такие телеграммы ежемесячно приходят авиаторам после 27 марта – тогда было приостановлено регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за угрозы распространения коронавируса.

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля.

"После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана. Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы", - сообщил на прошлой неделе министр транспорта Евгений Дитрих.