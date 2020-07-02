Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии
В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой в западной части страны.
В посольстве РФ в Улан-Баторе заявили РИА Новости, что причин для беспокойств нет, власти страны приняли все необходимые меры. Этих людей и их возможные контакты изолировали.
Город Ховд, в котором были зарегистрированы инфицированные, в настоящий момент закрыт на въезд и выезд.
В диппредставительстве пояснили, что болезнь распространяется тарбаганами - млекопитающими рода сурков. Несмотря на запрет, местные жители, употребляют их в пищу, так как это является местным деликатесом.
У посольства пока нет информации о россиянах в регионе с заражением.
В прошлом году из-за карантина, введенного в провинции Баян-Улгий на западе Монголии после выявления двух случаев бубонной чумы, 17 российских туристов не могли покинуть страну.
Бубонная чума относится к особо опасным инфекционным заболеваниям с высоким уровнем смертности, ее переносчиком являются блохи, паразитирующие на крысах и других грызунах.