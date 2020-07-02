Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии

В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой в западной части страны.

В посольстве РФ в Улан-Баторе заявили РИА Новости, что причин для беспокойств нет, власти страны приняли все необходимые меры. Этих людей и их возможные контакты изолировали.

Город Ховд, в котором были зарегистрированы инфицированные, в настоящий момент закрыт на въезд и выезд.

В диппредставительстве пояснили, что болезнь распространяется тарбаганами - млекопитающими рода сурков. Несмотря на запрет, местные жители, употребляют их в пищу, так как это является местным деликатесом.

У посольства пока нет информации о россиянах в регионе с заражением.

В прошлом году из-за карантина, введенного в провинции Баян-Улгий на западе Монголии после выявления двух случаев бубонной чумы, 17 российских туристов не могли покинуть страну.

Бубонная чума относится к особо опасным инфекционным заболеваниям с высоким уровнем смертности, ее переносчиком являются блохи, паразитирующие на крысах и других грызунах.