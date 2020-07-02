"Попросили установить тренажеры" - благоустройству дворов Воронежа помогает прямой диалог жителей и городских депутатов

Депутаты Воронежской городской думы помогают жителям областной столицы в благоустройстве дворов и создании детских площадок в них постоянно. В частности, в этом году в нескольких дворах микрорайона Отрожка, расположенного в городском избирательном округе №1, появится спортивное оборудование, передает корреспондент Накануне.RU.

Во дворе дома №30 по улице Богатырская появится новый детский игровой комплекс, качели, а также тренажеры для подростков и взрослых. Такое обновление пройдет и во дворе дома №12а по улице Электровозная, а также около дома №100 по улице Калининградская.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, с советом дома №100 по улице Калининградская председатель городского парламента Владимир Ходырев сотрудничает уже не первый год.

«В 2018 году мы обратились за помощью к нашему депутату. Просили организовать нам новую детскую площадку. У нас была старая. Рядом два дома, прилегающий частный сектор, и все приходят сюда. Отказа мы не услышали и в августе 2019 года у нас установили новую площадку. Дети были очень довольны и считали, что у нас самая крутая, самая хорошая детская площадка. Но мы не настолько скромны, у нас есть место, и в 2019 вновь обратились к Владимиру Федоровичу на прием и попросили спортивные тренажеры. Их ждут не только подростки, но и взрослые, чтобы было, где заниматься», — рассказывает председатель совета дома Ольга Митягина.

Детское игровое оборудование самых современных форм установят и во дворе дома по улице Паровозная, 62, а также во дворе дома №34 и во дворе дома №36 по улице Богатырская.

Вопрос благоустройства дворов города Воронежа самими жителями считается одним из насущных. Это подтверждается различными опросами горожан. Согласно опросу социологической службы «Ваше мнение», почти 20% воронежцев хотят, чтобы в их дворах появились спортивные площадки, еще 18.7% опрошенных ждут установку детских игровых площадок. Больше всего воронежцев волнует обустройство внутридворовых парковочных мест (27.7%), ремонт внутридворовых проездов (27.7%) и обустройство зон мусорных контейнеров (26,3%). По-прежнему актуальными остаются вопросы ремонта тротуаров (18,4%), опиловка аварийных деревьев (18,1 %), обустройство клумб, газонов, палисадников (17,0%), высадка саженцев деревьев (16,5%), установка/ремонт лавочек (15,6%), обустройство уличного освещения (11,6%).