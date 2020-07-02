07 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве. (2020) | Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

На Тверской улице в Москве горит старинный дом

В центре Москвы крупный пожар – горит жилой дом по адресу Тверская, 24. По данным МЧС, здание находится на реконструкции, дом 1890 года постройки, в момент пожара внутри не было людей, передает telegram-канал "Подъем".

Между тем, пожару присвоен второй ранг сложности. Mash сообщает, что огонь стремительно распространяется по зданию, а спасательная техника не может заехать во двор.

В департаменте транспорта сообщили, что движение в сторону области по Тверской ограничено до одной полосы – на остальных работают оперативные службы.

Пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве.|Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы 

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На Тверской улице в Москве горит старинный дом

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Теги: пожар, тверская улица, особняк



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Развитие сюжета:

Ранее 02.07.2020 19:03 Мск Пожар на Тверской в Москве удалось ликвидировать
Ранее 02.07.2020 16:12 Мск В центре Москвы не получается потушить пожар – перекрыта Тверская

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