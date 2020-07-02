На Тверской улице в Москве горит старинный дом

В центре Москвы крупный пожар – горит жилой дом по адресу Тверская, 24. По данным МЧС, здание находится на реконструкции, дом 1890 года постройки, в момент пожара внутри не было людей, передает telegram-канал "Подъем".

Между тем, пожару присвоен второй ранг сложности. Mash сообщает, что огонь стремительно распространяется по зданию, а спасательная техника не может заехать во двор.

В департаменте транспорта сообщили, что движение в сторону области по Тверской ограничено до одной полосы – на остальных работают оперативные службы.