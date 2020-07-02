07 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Астронавты NASA SpaceX Роберт Бенкен и Дуглас Херли перед стартом 27.05.20. (2020) | Фото: NASA/SpaceX

Пусть сначала на Землю вернется: в Роскосмосе усомнились в успехе Crew Dragon

В Роскосмосе в очередной раз усомнились в перспективах разработки SpaceX и NASA – корабле Crew Dragon, который недавно доставил двух астронавтов на МКС, лишив, таким образом, Россию монополии на космические пилотируемые полеты.

"По Crew Dragon есть вопросы еще. Корабли еще не получили сертификат, да и не было ни одного успешного возвращения", - заявил замглавы госкорпорации Роскосмос Юрий Урличич на парламентских слушаниях "О коммерциализации космической деятельности: проблемы и перспективы".

Понять Роскосмос можно: пока что Россия не слишком много зарабатывает на космической отрасли, а с потерей монополии на пилотируемые полеты может лишиться и этой статьи доходов. По данным госкорпорации за 2018 год, доля России в мировом космическом рынке была ничтожна (менее 1%). Сам же рынок два года назад оценивался в $474 млрд руб.

Перспективными для коммерциализации Роскосмос видит программу "Сфера" (спутниковые связь и зондирование), космическую ядерную энергетику, систему "Млечный путь" (слежение за космическим мусором и "пришельцами" из космоса – потенциально опасными космическими телами), развитие космодромов, а также создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса для освоения Луны. Причем последнее, по словам Урличича, может быть резервным вариантом, например, для американской лунной программы.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX на старте 27.05.20.|Фото: twitter.com/elonmusk

Crew Dragon на стартовой площадке. Фото: twitter.com/elonmusk 

В Роскосмосе считают, что основным препятствием на пути к коммерциализации космоса стоит неосвершенство законодательной базы. Например, госкорпорация не может представлять государство в программах частно-государственного партнерства, в рамках которого и могут развиваться перспективные в плане доходов проекты.

Между тем, в Счетной палате считают, что Роскосмос не слишком-то эффективен в плане развития перспективных технологий. Так, по словам представителя Счетной палаты Андрея Перчяна, НИОКРы по коммерческой деятельности далеко не всегда выполняются, в том числе в рамках нацпроектов.

"В 2019 году мы провели проверку расходования Роскосмосом средств, выделенных на НИОКР. Установлен факт отсутствия контроля и коммерциализации НИОКРов", - отметил аудитор.

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Пусть сначала на Землю вернется: в Роскосмосе усомнились в успехе Crew Dragon

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Теги: роскосмос, коммерческий космос, crew dragon, космический корабль



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