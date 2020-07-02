Шаману Габышеву проведут новую психиатрическую экспертизу
Верховный суд Якутии удовлетворил ходатайство защиты Александра Габышева о проведении новой психолого-психиатрической экспертизы.
Напомним, житель Якутии, называющий себя шаманом-воином, был задержан и принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу.
По данным правозащитников, в заключении независимого специалиста говорится, что до госпитализации у Габышева отсутствовали признаки временного и хронического психического расстройства.
Кроме того, установленный Габышеву диагноз не дает оснований для принудительной госпитализации в психиатрический стационар, отмечает "Интерфакс".
Ранее в Госдуме попросили Минздрав проверить корректность оценки психического состояния якутского шамана. Мэр Якутска Сардана Авксентьева выступила в поддержку Габышева.
Напомним, шедшего в Москву Габышева задержали 19 сентября прошлого года на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым.