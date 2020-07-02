Новые вызовы и застарелые болезни: на МЭФ обсудили пути экономического развития

Пандемия коронавируса COVID-19 ещё не закончилась, но уже вызвала поистине тектонические изменения в мировой экономике. Практически все государства столкнулись с угрозой рецессии. Более того коронавирус лишь обострил многие проблемы, возникавшие в течение долгого времени. Для России всё происходящее служит ещё одним поводом к отказу от интеграции в сложившееся глобальное мироустройсво, к проведению нового курса и независимой экономической политики. Эти вопросы обсудили на Московском экономическом форуме в режиме онлайн. О том, как выглядят контуры ближайшего будущего, читайте в материале Накануне.RU.

Из-за пандемии форум проходил в онлайн-формате. Модератор сессии, известный промышленник Константин Бабкин, открывая заседание, отметил, что по российской экономике нанесён двойной удар — и пандемия, и низкие цены на нефть. В этих условиях необходим переход от сырьевой модели к научно-техническому прогрессу, росту промышленного производства и развитию сельского хозяйства. Благосостояние страны и россиян не должно зависеть от экспорта нефти и газа. При этом в России есть все ресурсы, чтобы заниматься преимущественно производством собственных товаров.

Член комиссии по промышленности, экономике и собственности Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева также обратила внимание на важность развития отечественного производства. "На чёрный день нужны пушки или масло — смотря какой чёрный день будет", — отметила она, раскритиковав точку зрения министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что "чем меньше денег в казне, тем лучше включаются творческие возможности".

По мнению академика РАН Сергея Глазьева, обернуть кризис в свою пользу Россия сможет, реализовав стратегию опережающего развития. Она должна включать: модернизацию экономики на основе нового технологического уклада, импортозамещение в сферах с передовым технологическим уровнем, увеличение степени переработки сырьевых товаров, активизацию имеющегося научно-технического потенциала и всемерное стимулирование инновационной активности.

Однако пока Центробанк РФ работает на максимизацию прибыли валютных спекулянтов, что не позволяет повысить привлекательность рубля, остановить вывоз капитала и дать экономике дешёвый кредит, необходимый для опережающего развития. При этом Сергей Глазьев считает, что правительство и президент заинтересованы в скорейшем преодолении кризиса, однако этого не даёт сделать сложившаяся кредитно-финансовая политика РФ.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов также высказался за сотрудничество с правительством в деле проведения нового курса. Он предложил создать Индустриальный спецкомитет, который сформировал бы параллельный контур управления и претворил бы в жизнь 70 новых национальных индустрий.

Публицист Константин Сёмин был гораздо жёстче в оценках действительности. Он напомнил о неустранимом противоречии, присущем нынешнему способу производства – c одной стороны, для получения прибыли капиталист нуждается в дешёвой рабочей силе, с другой — для сбыта товаров необходим платёжеспособный спрос. Сейчас разрыв между ними огромен, таким образом, нынешний кризис — не следствие пандемии, а обострение старой болезни. В истории был только один способ обнуления подобных проблем — война, неслучайно сейчас военные приготовления активизировались по всему свету. "Решение может быть только одно — смена всей экономической системы, которая должна быть построена не на частном присвоении, а на государственном планировании", — подчеркнул он.