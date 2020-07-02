07 Октября 2020
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ЕКАД (2017) | Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

Правительство выделило 2 млрд рублей на строительство ЕКАД

2 млрд руб., о которых просил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, будут выделены на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), сообщил на заседании правительства 2 июля премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут выделены по указанию президента России.

В материалах к заседанию правительства говорится, что деньги планируется выделить из нераспределенного резерва нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Принятие проекта распоряжения позволит в 2020 году обеспечить ускоренную реализацию мероприятий по строительству и реконструкции участков Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги", - отмечается в материалах на сайте правительства.

Напомним, выделить дополнительные средства на ЕКАД Куйвашев попросил во время видеовстречи с Владимиром Путиным 22 апреля этого года. Тогда глава региона сообщил, что область не планирует останавливать стройку на время кризиса, но для поддержки строительства ЕКАДа нужны 2,124 млрд руб. Прямо во время совещания Путин позвонил вице-премьеру Марату Хуснуллину и попросил посодействовать этой стройке. Тот ответил, что возможность помочь Екатеринбургу есть. "Этот объект очень важный для такого мегаполиса как Екатеринбург. И стройку в целом надо поддержать", - заключил Путин.

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Правительство выделило 2 млрд рублей на строительство ЕКАД

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Теги: екад, строительство, правительство, евгений куйвашев



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