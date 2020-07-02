07 Октября 2020
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Политика Свердловская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Общественные наблюдатели Свердловской области не зафиксировали нарушений в проведении голосования по поправкам в Конституцию

Во время проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ общественными наблюдателями не было зафиксировано каких-либо нарушений или жалоб от жителей Свердловской области. Нарушений в работе избирательных комиссий, повлиявших на ход голосования и подвергающих сомнению результаты, наблюдателями также не зарегистрировано.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в течение недели на избирательных участках работало 12 тыс. 655 наблюдателей от 40 общественных организаций, политических партий и добровольческих объединений. Каждый день легитимность голосования контролировало от 8 до 8,5 тыс. человек. 1 июля на участках присутствовало 9 тыс. 217 наблюдателей.

На "горячую линию" Центра поступило в общей сложности 506 звонков, большинство которых носили консультационный характер. По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, это рекордное количество обращений за всю историю проведения организованных общественных наблюдений, что говорит о приобретенном авторитете центра наблюдателей в обществе.

"Жалоб среди звонков было крайне мало – меньше двух десятков. Но обращений, где бы говорили о вопиющих нарушениях – таких не было вообще. Было несколько жалоб на организацию. В частности, что некоторые избирательные участки располагались на втором этаже, куда было трудно попасть маломобильным гражданам. Надеюсь, организаторы учтут это в будущем. Хотя проведение голосования во дворах показало, что это неплохая практика, в том числе для решения таких проблем", – сказала Татьяна Мерзлякова.

По словам председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, на "горячую линию" на базе палаты также поступило около полутысячи звонков, в том числе и несколько фейковых жалоб на нарушения на избирательных участках.

"Я лично очень тщательно занимался одним таким обращением. Мало того, что информация, которую нам сообщили, не подтвердилась. Но когда я нашел условного автора жалобы, чьим именем был подписан e-mail, выяснилось, что этот человек вообще не в курсе ситуации и никуда ничего не писал. Найти реального автора не удалось", – рассказал Александр Левин.

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Общественные наблюдатели Свердловской области не зафиксировали нарушений в проведении голосования по поправкам в Конституцию

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Теги: голосование, Конституция, поправки, общественные наблюдатели, горячая линия, нарушение



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