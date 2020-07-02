Экс-вице-спикер заксобрания Ямала стал первым замглавы Надымского района

Бывший заместитель спикера заксобрания Ямала Дмитрий Жаромских стал первым замглавы Надымского района, сообщили Накануне.RU в администрации муниципалитета.

Он будет курировать, в том числе, вопросы перспективного развития Надымского района и Надыма, координацию разработки долгосрочных программ социально-экономического развития муниципалитета, анализ показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, мониторинг социально-экономической ситуации. Также он займётся организацией предоставления муниципальных услуг, ценообразованием и тарифной политикой, координацией работы различных отделов администрации при разработке и реализации приоритетных национальных проектов, государственных и муниципальных программ.

Напомним, Жаромских получил пост вице-спикера ямальского парламента после ухода из него в 2018 г. Сергея Харючи. 26 июня 2020 г. политик объявил, что покидает заксобрание. Своё решение он назвал "взвешенным" и поблагодарил за "ежедневную поддержку".

"Надеюсь быть полезным и далее, ведь жить и работать планирую на Ямале", - подытожил Жаромских.