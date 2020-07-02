Экс-вице-спикер заксобрания Ямала стал первым замглавы Надымского района

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Жаромских, депутат законодательного собрания ЯНАО (2015) | Фото: ynao.er.ru

Экс-вице-спикер заксобрания Ямала стал первым замглавы Надымского района

Бывший заместитель спикера заксобрания Ямала Дмитрий Жаромских стал первым замглавы Надымского района, сообщили Накануне.RU в администрации муниципалитета.
Читайте также:

Он будет курировать, в том числе, вопросы перспективного развития Надымского района и Надыма, координацию разработки долгосрочных программ социально-экономического развития муниципалитета, анализ показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, мониторинг социально-экономической ситуации. Также он займётся организацией предоставления муниципальных услуг, ценообразованием и тарифной политикой, координацией работы различных отделов администрации при разработке и реализации приоритетных национальных проектов, государственных и муниципальных программ.

Напомним, Жаромских получил пост вице-спикера ямальского парламента после ухода из него в 2018 г. Сергея Харючи. 26 июня 2020 г. политик объявил, что покидает заксобрание. Своё решение он назвал "взвешенным" и поблагодарил за "ежедневную поддержку".

"Надеюсь быть полезным и далее, ведь жить и работать планирую на Ямале", - подытожил Жаромских.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-вице-спикер заксобрания Ямала стал первым замглавы Надымского района

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Жаромских, Надымский район, заместитель главы района



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.10.2015 16:23 Мск Леонид Дяченко стал полноценным главой Надымского района
Ранее 15.10.2015 08:46 Мск "Нет ничего более постоянного, чем временное": исполняющий обязанности главы Надымского района может лишиться приставки "и.о."

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети