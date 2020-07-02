В Копейске руководство муниципального учреждения подозревают в превышении должностных полномочий

В Копейске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при благоустройстве дворовых территорий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области, в основу уголовного дела легли материалы проверки КСП, в ходе которой были установлены факты оплаты невыполненных работ по благоустройству дворовых территорий Копейска в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Контракт был заключен между МУ "Городская служба заказчика" и ООО "Капитал". Ущерб оценивается в размере более 4 млн руб.