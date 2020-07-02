07 Октября 2020
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самолёт а-320 airbus полёт (2016) | Фото: Накануне.ru

В небе над Ростовом два пассажирских самолета разошлись в 150 метрах друг от друга

В небе над Ростовом-на-Дону чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщает Telegram-канал "112".

По его данным, Airbus A-320 авиакомпании "S7" выполняло рейс из Москвы в Ростов. Принадлежащий "Emirates Airlines" Boeing-777 держал путь из Осло в Дубаи.

Когда Airbus поднялся в небо, курс набора высоты пересекся с аналогичными показателями арабского лайнера, пишет телеграм-канал. Диспетчеры слишком поздно заметили происходящее и попытались предупредить пилотов, однако те приняли предупреждения за фоновые переговоры. Утверждается, что в кабинах пилотов сработали датчики опасного сближения, когда расстояние между самолетами составляло всего 150 метров. В последние секунды авиалайнеры успели разойтись.

В пресс-службе S7 прокомментировали инцидент, отметив, что опасности никакой не было. "Между самолетами было 150 м – 150 м по высоте! в плоскости 7,2 км - расхождение бортов произошло на безопасном расстоянии", - подчеркнули в S7.

Все современные самолеты оборудованы системой предупреждения опасного сближения, которая, при необходимости, заблаговременно подает экипажу сигнал о возможном конфликте в движении. Если ситуация усугубляется, система дает пилотам команду на спуск или набор высоты. Таким образом, у пилотов всегда есть время совершить безопасный маневр, даже если соответствующее распоряжение от диспетчера не поступило. Каждые полгода пилоты в обязательном порядке отрабатывают действия в подобных ситуациях на авиационных тренажерах. 10 июня 2020 года система предупреждения опасного движения сработала на обоих самолетах – на рейсах S7 Airlines и Emirates. Экипажи корректно оценили и грамотно отработали возникшую ситуацию", - говорится в официальном комментарии авиакомпании.

В прошлом году сообщалось, что самолеты едва не столкнулись в Московской воздушной зоне. Воздушные суда шли встречным курсом. Лайнер авиакомпании Swiss направлялся из Женевы в Москву. В опасной близости от борта находился самолет NordStar, выполнявший рейс Москва-Закинтос.

При снижении самолета Swiss сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Авиавласти, однако, заявили, что самолеты находились в воздушном пространстве столичного региона на разных эшелонах, факта опасного сближения между ними не было.

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В небе над Ростовом два пассажирских самолета разошлись в 150 метрах друг от друга

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Теги: самолеты. ростов-на-дону, диспетчеры



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