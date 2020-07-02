07 Октября 2020
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Общество За рубежом
(2012) | Фото:mashable.com

YouTube удалил польский фильм о содомском лобби

Польский документальный фильм "Их настоящие цели" о глобальном содомском лобби удален с YouTube, сообщает "Красная весна" со ссылкой на Najwyzczy Czas. YouTube оправдал это "борьбой с ненавистническими высказываниями".
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Издание указывает, что этот случай - пример запрета на любую критику содомской идеологии.

Главный редактор еженедельника Do Rzeczy Павел Лисицкий отмечает, что за этой идеологией "стоит большая политическая поддержка, которая создает чувство безнаказанности", и настроена против семьи как таковой.

Главный редактор католического журнала PCh24.pl Кристиан Кратюк говорит, что это "еще один пример диктатуры политкорректности".

"YouTube показывает, что, будучи монополистом, он решит, о чем католикам разрешено говорить в Польше, а о чем им не разрешено", - сказал он.

Недавно действующий президент Анджей Дуда назвал пропаганду содомии разрушительной идеологией. А тема отношения к содомии стала одной из главных в предвыборной кампании в стране. Соперник Дуды Рафал Тшасковский настроен к половым извращениям лояльно, и в первом туре он набрал 30%. Дуда первый тур выиграл с результатом 43%. Второй тур выборов состоится 12 июля.

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YouTube удалил польский фильм о содомском лобби

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Теги: YouTube, содомия, гомосексуализм, ЛГБТ



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