07 Октября 2020
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Владимир Крицкий (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутат екатеринбургской гордумы заболел коронавирусом

Депутат екатеринбургской гордумы заболел коронавирусом. После скончавшейся "единоросски" Елены Дерягиной COVID-19 выявили у депутата, экс-вице-мэра Екатеринбурга Владимира Крицкого. Об этом Накануне.RU сообщил один из инсайдеров.

Крицкий обнаружил у себя признаки ОРВИ и решил сдать тесты, которые показали положительные результаты на "ковид".

Заболевание у народного избранника проходит в облегченной форме. В беседе с нашим агентством политический тяжеловес заявил, что чувствует себя хорошо.

"Я в порядке. У меня заболевание проходит бессимптомно, поэтому я лечусь на дому, а не в больнице. У меня нет ни высокой температуры, ни кашля. В понедельник рассчитываю выйти на работу в компанию", - заявил Крицкий, который также является гендиректором строительной группы "ЛСР".

Напомним, минувшей ночью скончалась депутат Елена Дерягина, у нее, по некоторой информации, подозревали коронавирус, однако он не стал причиной смерти.

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Депутат екатеринбургской гордумы заболел коронавирусом

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Теги: Владимир Крицкий, ЕГД, коронавирус



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