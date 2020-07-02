Одиозный схиигумен Сергий позвал на собственный суд писателя Ходоса и всех желающих

Ожидающий церковного суда схиигумен Сергий (Романов) направил заявление на имя митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Читайте также: Собчак предложили высечь розгами после скандала в Среднеуральском женском монастыре

Как сообщил Накануне.RU представитель Сергия Всеволод Могучев, схиигумен попросил митрополита допустить к участию в суде писателя и публициста, основателя библиотеки по религиозной тематике и межконфессиональным отношениям Эдуарда Ходоса в качестве свидетеля и эксперта. Сам Ходос также настаивает на своем участии в заседании.

"Примите к сведению: без свидетеля и эксперта Эдуарда Давидовича Ходоса и других свидетелей судебное заседание будет самосудом", - заявил Сергий и призвал прийти на суд всех желающих.

Напомним, епархиальный суд над одиозным схиигуменом должен был состояться еще 15 июня, но Сергий не стал на нем присутствовать. Заседание перенесли на 26 июня, но он опять не явился. В следующий раз суд соберется 3 июля и может принять решение уже без участия обвиняемого.