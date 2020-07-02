07 Октября 2020
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Из нового КоАП могут убрать статью об обязательной вакцинации

Из нового КоАП могут убрать скандальную статью, которая упоминает обязательную вакцинацию. Об этом в Instagram сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
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По его словам, было множество обращений граждан против этого пункта, и он тоже направлял свой запрос министру юстиции Константину Чуйченко. И получил ответ, что министерство "рассматривает вопрос об исключении скандальной статьи из проекта и сохранения формулировки, которая есть в действующем КоАП".

Согласно статье 10.1 проекта нового КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", граждан смогут принуждать делать прививки и проходить медосмотры. Она заменяет статью 6.3 действующего КоАП, но сильно изменена. Так, в ней сдержится часть, наказывающая за "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан".

Фактически за отказ от вакцинации пом новому КоАП могут наказать штрафом. Это создаст ситуацию, когда работодатели и чиновники будут "на всякий случай" принуждать граждан к прививкам. Причем, по мнению некоторых юристов, введение новой нормы создаст ситуацию, когда за одно и то же нарушение человека можно будет наказать по двум разным частям статьи 10.1 нового КоАП.

Накануне.RU сообщало, что проект нового КоАП содержит и другие опасные формулировки, в частности о наказании родителей за "ненадлежащее" воспитание детей.

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Из нового КоАП могут убрать статью об обязательной вакцинации

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Теги: вакцинация, прививки, КоАП



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