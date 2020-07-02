07 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Мусорные контейнеры (2020) | Фото: mos.ru/Юлия Иванко

В Екатеринбурге стартовал пилотный проект по раздельному сбору отходов

В уральской столице стартовал пилотный проект по отсортировке и раздельному сбору отходов. Предполагается участие около 150 многоквартирных домов и 45 тыс. екатеринбуржцев. Эксперимент продлится полгода и ближе к началу 2021 г. министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области и региональный оператор Восточной зоны подведут итоги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, к проекту могут также присоединиться организации, обслуживающие многоквартирные дома в городе, и юридические лица с собственными контейнерными площадками. Часть управляющих компаний уже подтвердила участие своего жилфонда.

Эксперимент запустило ЕМУП "Спецавтобаза". Как пояснила директор ЕМУП Наталья Зубова, забирать отсортированные отходы будут по мере заполнения, в то время как обычный мусор – в обычном режиме. Также большинство контейнерных площадок – закрытого типа, что позволит и провести эксперимент, и сохранить его чистоту.

"С тех контейнерных площадок, которые определены в "пилоте", вывозить отходы будут две спецмашины. Отсортированные отходы станут забирать по мере наполнения контейнеров и увозить на мусоросортировочный комплекс. Неотсортированные – в обычном режиме, как требуют санитарные нормы и правила. Отходы из контейнеров с серой маркировкой спрессуют и отправят на полигон", – рассказала Наталья Зубова.

На каждой из площадок установят два вида контейнеров, промаркированных наклейками с указанием типа отходов. В бак для отсортированного мусора необходимо складывать мусор, который может обрести вторую жизнь: стекло, металл (жестяные или алюминиевые банки), пластик, полиэтилен и пищевая плёнка, а также макулатура. Для неотсортированного - все остальные твёрдые коммунальные отходы: остатки пищи, бытовой мусор, предметы гигиены, смешанная упаковка (бумажные стаканчики или упаковка тетрапак).

Опасные и строительные отходы, как и прежде, нельзя утилизировать вместе с бытовыми, а крупногабаритный мусор будет складироваться в специальных отсеках.

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В Екатеринбурге стартовал пилотный проект по раздельному сбору отходов

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Теги: мусор, отходы, Екатеринбург, пилотные проект



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