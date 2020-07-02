Общественный совет обсудил меры поддержки бизнеса в Вологодской области

В ходе заседания общественного совета при Департаменте финансов области 25 июня под председательством управляющего Вологодским отделением № 8638 ПАО Сбербанк России Сергеем Нечаевым рассмотрены меры налогового стимулирования, направленные на сохранение и развитие деловой активности бизнеса, итоги исполнения областного бюджета за 5 месяцев, а также меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса кредитными организациями. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

По состоянию на 1 июня текущего года доходная часть бюджета области исполнена в сумме 38,0 млрд. рублей или на 38 % к плану на год. Расходы составили 38,5 млрд. рублей или 35 % к годовым назначениям. Бюджет исполнен с дефицитом 0,5 млрд.рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем доходов снизился на 3,2 млрд.рублей или на 8 %. Объем расходов вырос на 7,2 млрд.рублей или на 23 %.

В связи с глобальным масштабом пандемии в апреле текущего года существенно ухудшились макроэкономические показатели по России. Объем ВВП сократился на 12%, производство промышленной продукции снизилось на 6,6%. Существенно упало потребление платных услуг – на 37% и розничный товарооборот – на 23%.

Вследствие падения экономики в целом по субъектам РФ по итогам 5 месяцев текущего года бюджетные доходы в 66 российских регионах показывают отрицательную динамику к прошлому году.

"От нестабильной ситуации в экономике пострадали налоги, определяемые финансовыми результатами. В первую очередь, это налог на прибыль организаций, поступления которого у нас в области по сравнению с прошлым годом сократилось в 2 раза - с 12,2 до 6 млрд.рублей. Со снижением деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства на 16,4% к уровню прошлого года снизилось поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения", - сообщила заместитель губернатора, директор Департамента финансов Валентина Артамонова.

Разработанный Правительством Российской Федерации план по восстановлению экономики России от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, включает более 500 мероприятий и оценивается более 5 трлн. рублей. Реализация мероприятий в течение 1,5 лет позволит выйти на устойчивую траекторию экономического роста и роста доходов населения.

"Правительством области также разработан План мероприятий по стимулированию роста экономики на территории Вологодской области, который включает более 100 мероприятий, направленных в первую очередь, на поддержку граждан, развитие отдельных отраслей экономики и субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение инвесторов", - сообщила Валентина Артамонова.

Главный финансист области подробно рассказала о мерах государственной поддержки принятых на федеральном и региональном уровнях.

На региональном уровне для поддержки предпринимательства в три раза снижены на 2020 год ставки по упрощенной системе налогообложения и налогу на имущество организаций, исчисляемому от кадастровой стоимости.

"С 1 августа на территории Вологодской области вводится налог на профессиональный доход для самозанятых. В первую очередь, новый налоговый режим будет незаменим для восстановления предпринимательской активности в новых экономических реалиях, когда бизнес пострадал от распространения коронавирусной инфекции. По нашим оценкам в этом году в области зарегистрируются как минимум 1,5 тыс. самозанятых", - проинформировала главный финансист области.

Правительством области подготовлены законодательные инициативы по привлечению инвестиций на территорию области. Законодательным Собранием области приняты существенные поправки по налогу на прибыль организаций, направленные на совершенствование инвестиционного налогового вычета, введены налоговые преференции для участников специальных инвестиционных контрактов, а также в отношении резидентов индустриальных парков и управляющих компаний.

"Надеемся, что уже скоро от этапа стабилизации мы вновь перейдем к этапу развития. И наша налоговая политики создает условия для активизации инвестиционной деятельности", - проинформировала Валентина Артамонова.

Что касается исполнения расходной части областного бюджета. В сложных экономических условиях в первоочередном порядке средства направляются на решение социально-значимых задач, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, социальные выплаты населению, поддержку отрасли "Здравоохранение", и прежде всего на обеспечение мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. За 5 месяцев наибольший процент исполнения сложился по разделу "Здравоохранение" - 43 %, что выше нормативного уровня. На данный момент дополнительные расходы на борьбу с новой коронавирусной инфекцией оцениваются в объеме свыше 1,9 млрд.рублей.

В целом на решение социально-значимых задач направлено более 70 % от всех произведенных за 5 месяцев расходов, на поддержку отраслей национальной экономики – 18,7 % от всех расходов.

"Губернатором области Олегом Кувшинниковым, Правительством области принимаются все возможные меры по нивелированию рисков исполнения бюджета. В апреле приняты решения по приоритизации и оптимизации расходов областного бюджета. Определены мероприятия, которые могут быть отложены на более поздние сроки на общую сумму 4,3 млрд.рублей. В мае текущего года области оказана дополнительная финансовая поддержка из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов в объеме 2,6 млрд.рублей. В настоящее время продолжается работа с Минфином России по освобождению от погашения задолженности по бюджетным кредитам в текущем году в объеме 1,7 млрд.рублей. Все эти меры позволяют нам обеспечивать все социально-значимые первоочередные расходы",- подытожила Валентина Артамонова.

В завершении заседания один из членов общественного совета поделился опытом работы одного из крупнейших банков по оказанию мер поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.

Члены общественного совета при Департаменте финансов оценили положительно принимаемые Губернатором области, Правительством области антикризисные меры.