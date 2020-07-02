07 Октября 2020
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Политика В России Москва
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию 01.07.20. (2020) | Фото: пресс-служба Кремля/kremlin.ru

"Состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину" – Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал голосование по поправкам в Конституцию "де-факто триумфальным референдумом о доверии президенту Путину".

"Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок. Собственно, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок. Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, который на сегодняшний день уже отфиксирован, было спрогнозировать очень сложно", - заявил представитель Кремля журналистам.

Песков заверил, что не будет "разбора полетов" с главами регионов, которые показали наименьшую явку.

Кстати, Песков также сообщил, что сегодня президент проведет заседание оргкомитета "Победа" – будут рассматриваться заявки, поступившие от городов на присвоение звания Город трудовой доблести.

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"Состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину" – Песков

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, референдум, голосование, поправки в конституцию



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