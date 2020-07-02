"Состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину" – Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал голосование по поправкам в Конституцию "де-факто триумфальным референдумом о доверии президенту Путину".

"Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок. Собственно, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок. Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, который на сегодняшний день уже отфиксирован, было спрогнозировать очень сложно", - заявил представитель Кремля журналистам.

Песков заверил, что не будет "разбора полетов" с главами регионов, которые показали наименьшую явку.

Кстати, Песков также сообщил, что сегодня президент проведет заседание оргкомитета "Победа" – будут рассматриваться заявки, поступившие от городов на присвоение звания Город трудовой доблести.