07 Октября 2020
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Экономика В России Пермский край
Дмитрий Осипов, Уралкалий (2020) | Фото: raex-a.ru

Гендиректор "Уралкалия": Делаем упор на российский рынок и на развитие терминалов

На крупнейшем калийном рынке - Китае - цену на уровне $220 за тонну задала Белоруссия, и крупнейший российский производитель минеральных удобрений "Уралкалий" считает это слишком низким уровнем. Текущая цена китайского контракта - это "ценовое дно". Об этом руководитель "Уралкалия" Дмитрий Осипов рассказал в интервью "Ъ".
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По его словам, цена могла бы быть на $10–20 выше. Но "Уралкалий" тоже ведет переговоры с КНР насчет контракта. "У нас есть товар, который мы завезли в Китай в конце 2019 года, но тогда не было контракта. Китайские потребители его не выкупили. В 2020 году мы этот объем и продадим", - заявил он.

При этом очень быстро развивается внутренний российский рынок - около 10% в год, так как есть поддержка государства. "В этом году в России мы рассчитываем продать около 2,7 млн тонн калия производителям сложных минеральных удобрений, нефтяникам, а также для прямого внесения. Сейчас это наш основной рынок сбыта", - сказал топ-менеджер.

Говоря об оптимизации процессов, гендиректор "Уралкалия" сообщил, что в настоящее время логистика является "одним из ключевых моментов для обеспечения управляемости и гибкости".

"В России основной объем экспорта компании идёт через собственный терминал – Балтийский балкерный в Петербурге. Там мы при номинальной мощности в 5 млн т после реконструкции переваливаем почти 8 млн т в год, и есть планы по дальнейшему расширению, сейчас мы обсуждаем инвестиции в это направление. Собственный парк железнодорожных вагонов, а у нас их около 8 тыс. единиц, тоже значительно облегчает нам решение логистических задач", - сказал Осипов.

ПМЭФ, Петербургский международный экономический форум, выставка, Уралхим, Уралкалий(2017)|Фото: Накануне.RU

В завершающей стадии находится обсуждение по участию в проекте компании "Ультрамар" в порту Усть-Луга, где создается крупный хаб по перевалке удобрений.

"Там будет работать большинство крупных производителей удобрений в России, что может дать серьезный синергетический эффект за счет концентрации различных продуктов на одном терминале. При этом планируется, что мы не будем входить в проект как соучредители порта, а получим долгосрочный контракт на перевалку", - уточнил Осипов.

Компания строит сеть иностранных терминалов.

"В Бразилии бывают проблемы со скоростью выгрузки сухогрузов. Терминал, через который мы переваливаем около 350 тыс. т в год, функционирует нормально. Но в рамках одного объекта инфраструктуры нецелесообразно расширять мощности до тех 2 млн т, которые мы продаем в Бразилию. Нужно несколько терминалов в разных местах. Мы заинтересованы в терминалах, расположенных и в других областях страны, так что рассматриваем варианты. Кроме этого, речь идёт об Африке, потому что это большой перспективный рынок сбыта", - сказал он.

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Гендиректор "Уралкалия": Делаем упор на российский рынок и на развитие терминалов

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Теги: Уралкалий, ИВЛ, терминал, удобрения, Осипов



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