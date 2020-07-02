07 Октября 2020
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Политика В России Москва
Центральная избирательная комиссия России. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК России

Голосование признано состоявшимся. Итоги утвердят 3 июля – Памфилова

Итоговая явка по стране на голосовании по поправкам в Конституцию составила 67,97%. Предварительные результаты: за поправки высказались 77,92%, против – 21,27%. Обработаны 100% протоколов УИК, передает корреспондент Накануне.RU. В Москве проходит итоговая пресс-конференция Центральной избирательной комиссии.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отдельно озвучила данные по дистанционному электронному голосованию в Москве (за – 62,33%, против – 37,67%) и Нижегородской области (за – 59,69%, против – 40,31%).

За шесть дней голосования до основного дня (1 июля, день был объявлен выходным) проголосовало 58,5 млн граждан (54% от всех избирателей, включенных в списки).

На классических избирательных участках с 25 по 30 июня проголосовали 36,8 млн граждан (62% от всех проголосовавших за шесть дней), вне помещения – 20,6 млн человек.

"Наша система беспрецедентна по динамике и скорости введения протоколов и отображения результатов, - заявила Памфилова. - Около 900 тыс. членов участковых комиссий в течение семи дней несли эту тяжелую вахту, чтобы завтра мы смогли официально подвести результаты голосования. На текущий момент не известны факты, которые могли бы повлиять на результаты голосования".

Центральная избирательная комиссия России.|Фото: пресс-служба ЦИК России

Пресс-конференция в ЦИК. Фото: пресс-служба Центризбиркома

В ЦИКе прокомментировали и несколько инцидентов. Так, в связи с зафиксированным вбросом признаны недействительными результаты голосования на участке 2783 в районе Раменки (Москва) – в сеть попали кадры с камеры наблюдения, на которых видео, как женщина из состава комиссии подходит к урне и начинает отправлять в нее пачку бюллетеней. "Я не могу понять психологию этой женщины, зачем?" – задала риторический вопрос Памфилова.

Что касается предварительных итогов голосования в Республике Коми, то их в комиссии объяснили технической ошибкой: "Вчера при вводе 4,5% протоколов на информационном табло были размещены результаты 68,9% "против" и 29,8% "за". На тот момент в систему были введены лишь несколько протоколов УИК. При этом позже указанные показатели поменялись местами, что вызвало вопросы у СМИ. Данное обстоятельство связано с технической ошибкой при отображении данных на панель информационного центра. Все неполадки оперативно устранены".

В целом Центризбирком признал голосование по поправкам состоявшимся. Результаты официально опубликуют 3 июля. С этого момента обновления в Конституции будут считаться вступившими в силу.

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Голосование признано состоявшимся. Итоги утвердят 3 июля – Памфилова

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Теги: элла памфилова, голосование, поправки в конституцию, результаты голосования, итоги



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Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2020 12:15 Мск ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию

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