Голосование признано состоявшимся. Итоги утвердят 3 июля – Памфилова

Итоговая явка по стране на голосовании по поправкам в Конституцию составила 67,97%. Предварительные результаты: за поправки высказались 77,92%, против – 21,27%. Обработаны 100% протоколов УИК, передает корреспондент Накануне.RU. В Москве проходит итоговая пресс-конференция Центральной избирательной комиссии.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отдельно озвучила данные по дистанционному электронному голосованию в Москве (за – 62,33%, против – 37,67%) и Нижегородской области (за – 59,69%, против – 40,31%).

За шесть дней голосования до основного дня (1 июля, день был объявлен выходным) проголосовало 58,5 млн граждан (54% от всех избирателей, включенных в списки).

На классических избирательных участках с 25 по 30 июня проголосовали 36,8 млн граждан (62% от всех проголосовавших за шесть дней), вне помещения – 20,6 млн человек.

"Наша система беспрецедентна по динамике и скорости введения протоколов и отображения результатов, - заявила Памфилова. - Около 900 тыс. членов участковых комиссий в течение семи дней несли эту тяжелую вахту, чтобы завтра мы смогли официально подвести результаты голосования. На текущий момент не известны факты, которые могли бы повлиять на результаты голосования".

Пресс-конференция в ЦИК. Фото: пресс-служба Центризбиркома

В ЦИКе прокомментировали и несколько инцидентов. Так, в связи с зафиксированным вбросом признаны недействительными результаты голосования на участке 2783 в районе Раменки (Москва) – в сеть попали кадры с камеры наблюдения, на которых видео, как женщина из состава комиссии подходит к урне и начинает отправлять в нее пачку бюллетеней. "Я не могу понять психологию этой женщины, зачем?" – задала риторический вопрос Памфилова.

Что касается предварительных итогов голосования в Республике Коми, то их в комиссии объяснили технической ошибкой: "Вчера при вводе 4,5% протоколов на информационном табло были размещены результаты 68,9% "против" и 29,8% "за". На тот момент в систему были введены лишь несколько протоколов УИК. При этом позже указанные показатели поменялись местами, что вызвало вопросы у СМИ. Данное обстоятельство связано с технической ошибкой при отображении данных на панель информационного центра. Все неполадки оперативно устранены".

В целом Центризбирком признал голосование по поправкам состоявшимся. Результаты официально опубликуют 3 июля. С этого момента обновления в Конституции будут считаться вступившими в силу.