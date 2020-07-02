07 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 300 тысяч за "защиту банковской карты"

Житель Екатеринбурга стал жертвой мошенников и перевел им крупную сумму за "защиту банковской карты".
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, на днях в дежурную часть отдела полиции №6 поступило заявление от 27-летнего мужчины. Он рассказал, что с номера, начинающегося на "8-495", ему позвонил некий человек и представился сотрудником службы безопасности одного из кредитных учреждений. Злоумышленник сумел убедить уральца в том, что доступ к его банковскому счету получили мошенники и с карты прямо сейчас пытаются снять деньги. А чтобы не потерять их, необходимо продиктовать свой номер карты и осуществить перевод средств.

Поверив звонившему на слово, мужчина совершил все эти операции. В результате оказалось, что он перевел неизвестным свыше 300 тысяч рублей, и только потом сообразил, что стал жертвой аферистов. После этого он пошел в полицию.

Там возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Сейчас "сотрудника службы безопасности" ищут.

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Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 300 тысяч за "защиту банковской карты"

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Теги: мошенники, карта, перевод, Екатеринбург



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