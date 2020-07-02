07 Октября 2020
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Политика В России
Обращение президента России Владимира Путина 30 июня 2020 года (2020) | Фото: 1 канал

CNN: Путин одержал оглушительную победу

Оглушительной победой президента России Владимира Путина назвала CNN результаты всероссийского голосования о поправках в Конституцию РФ.

CNN пишет, что единственная цель изменения Конституции - это чтобы Путин остался у власти до 2036 года, а остальные поправки будто бы были призваны это закамуфлировать. Канал привел мнение Алексея Навального, "независимого" канала "Дождь" и одной феминистки. По существу о поправках упомянуто не было.

При этом CNN признает, что Путин "действительно пользуется популярностью среди россиян, хотя за время эпидемии коронавируса его рейтинг снизился".

Другие западные СМИ комментируют голосование так же однобоко.

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CNN: Путин одержал оглушительную победу

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Теги: Конституция, поправки в конституцию, Владимир Путин



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