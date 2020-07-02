Россия начала поставлять лекарство от коронавируса за рубеж на фоне дефицита в мире

Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса в Белоруссию. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В ближайшее время ожидаются поставки этого лекарства в Казахстан. Также заинтересованность в приобретении "Авифавира" выражают страны СНГ и Ближнего Востока, ведутся переговоры о поставках в ряд государств Латинской Америки.

В пресс-релизе сообщается, что РФПИ готов поставлять препарат "Авифавир" в другие страны при дефиците лекарств, вызванным решением США скупить почти весь трехмесячный запас "Ремдесивира".

Отмечается, что "Авифавир" высокоэффективен и демонстрирует лучшие результаты в сравнении с другими лекарствами, включая "Ремдесивир".

"Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. "Авифавир" также стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Препарат доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса. Министерство здравоохранения РФ 3 июня включило "Авифавир" в 7-ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, в российские больницы в начале июня была поставлена первая партия препарата против коронавируса "Авифавир". Лекарство получили клиники и фарморганизации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга.