Служащая "Советского центра занятости населения" в ХМАО обвиняется в получении взяток в размере 180 тысяч рублей

В отношении 34-летней жительницы Советского, занимающей должность в Казенном учреждении "Советский центр занятости населения", возбуждено уголовное дело по факту совершения двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Общая сумма взяток составляет 180 тыс. руб..

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России по ХМАО-Югре, следствие установило, что обвиняемая в феврале и апреле текущего года получила от генерального директора общества с ограниченной ответственностью взятки в размере 100 и 80 тыс. руб.. Поскольку женщина являясь лицом, обязанным осуществлять проверки соблюдения работодателями условий договоров на трудоустройство граждан и контролировать целевое использование бюджетных средств в рамках Государственной программы региона "Содействие занятости населения в ХМАО-Югре 2018 - 2020 гг.", взятки предусматривали отражение в актах выездных проверок фактов трудоустройства 25 граждан, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли.

С учетом признания вины и возврата денежных средств, обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, расследование продолжается.