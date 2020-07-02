Победителей проекта "Императорский бал" 2020 года наградят медалями "Преуспевающему"

В течение трех недель в в культурно-просветительском центре «Царский» в Екатеринбурге будет проходить награждение победителей императорского бала-2020, передает корреспондент Накануне.RU. Предполагается, что за это время победители отбора среди выпускников 2020 года, многие из которых живут в области, смогут приехать в уральскую столицу. В 2020 году проект завершается без торжественного бала и ограничится вручением медалей и призов.

Лучшие выпускников школ, лицеев и гимназий Свердловской области получат золотую медаль «Преуспевающему» и удостоверение за подписью митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. А традиционный партнер проекта, фонд святой Екатерины, вручит выпускникам специальный приз - сертификат в один из книжных магазинов Екатеринбурга.

В этом году, в связи с пандемией коронавируса, императорский бал проходит в особом режиме. Отбор лучших из лучших выпускников проходил на основе изучения рассказов о себе и эссе на культурно-исторические темы.

Как отметила заместитель директора фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич: «Наш фонд традиционно поддерживает императорский бал и для нас очень важно, что каждый год мы видим, что количество ребят, интересующихся историей родной страны растет. Все участники бала написали блестящие работы, которые свидетельствуют о том, что проект собирает самых способных, самых активных, самых любознательных юношей и девушек с активной жизненной позицией и стремлением добиваться поставленных задач».

Показательно, как отмечают организаторы императорского бала, что среди нынешних участников многие высказали желание стать врачами.

«Примерно две три победителей императорского бала поступают в медицинские вузы. И у них, как правило, очень сильные сочинения. Вообще, работы в этом году очень сильные, очень достойные, трудно было выбирать из них лучшие. Хочу поблагодарить ребят, которые понимали, что из-за коронавируса императорского бала, скорей всего, не будет в привычном формате, но все же надеялись на лучшее и приняли участие в проекте», — рассказала руководитель проекта «Императорский бал», руководитель культурных программ Екатеринбургской епархии Елена Хоменко.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, медали «Преуспевающему» созданы по образцу юбилейных золотых и серебряных медалей 1913 года, которые были утверждены Николаем II в честь 300-летия царствования дома Романовых для выпускников гимназий. До этого в России награды за успехи в учебе выпускались для учеников мужских гимназий по велению императора Николая I, а для гимназисток - отличниц по решению Александра II.